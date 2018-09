Savoie : un arbitre de pétanque agressé lors d’un tournoi

publié le 07/09/2018 à 06:10

Un arbitre de pétanque a été violemment agressé par un joueur lors d’un tournoi à Albertville, jeudi 6 septembre, rapporte France Bleu Pays de Savoie. L’agresseur, qui participait au championnat des clubs vétérans (plus de 60 ans), a donné plusieurs coups de poing au visage de l’arbitre officiel, avant de le rouer de coups de pied lorsqu’il est tombé sur le sol. Finalement, il a fini par être maîtrisé par les autres joueurs.



L’agresseur s’était en fait vu décerner un carton jaune, puis un rouge par l’arbitre un peu plus tôt. La raison : il n’avait pas les pieds dans le cercle réglementaire avant de tirer. La victime a dû passer plusieurs heures à l’hôpital. La présidente déléguée du comité de Savoie de pétanque, a fait savoir qu’elle comptait traduire le joueur devant la commission de discipline et l’exclure de toute compétition.