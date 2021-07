Ukraine : crash d'un petit avion, quatre morts dont trois Américains

Les causes du drame n'était pas connues dans l'immédiat. Un petit avion s'est écrasé mercredi 28 juillet dans l'ouest de l'Ukraine, tuant son pilote ukrainien et ses trois passagers, selon les autorités et des médias.

L'appareil quadriplace, un Advantic WT-10 de fabrication slovaque, est tombé sur une maison d'un village de la région d'Ivano-Frankivsk avant de prendre feu, a indiqué sur son site internet le service ukrainien des Situations d'urgence. Les quatre personnes à bord sont mortes dans l'accident, est-il précisé.

L'agence Interfax-Ukraine, qui cite une source au sein des forces de l'ordre ukrainiennes, a précisé que ces quatre personnes étaient le pilote ukrainien et trois Américains. Interrogée par l'Agence France-Presse, l'ambassade américaine en Ukraine a pour l'instant refusé tout commentaire.