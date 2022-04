Un accord a été conclu entre Elon Musk et le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action. La plateforme est donc valorisée à environ 44 milliards de dollars, selon un communiqué publié lundi soir. Le milliardaire n'a pas manqué de partager cette nouvelle à ses abonnés...sur Twitter.



Le patron de Tesla et homme le plus riche au monde devient donc le propriétaire de la plateforme qu'il considère comme "la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus". Fort de ses plus de 83 millions d'abonnés, Elon Musk se sert presque tous les jours de son compte Twitter pour donner des nouvelles de ses entreprises, plaisanter ou lancer des polémiques. Il a notamment critiqué le réseau social à de nombreuses reprises au sujet de la liberté d'expression et de la modération des contenus qu'il juge trop sévère.

Certains observateurs pensent qu'Elon Musk pourrait autoriser à nouveau des comptes supprimés, dont celui de Donald Trump et de certains de ses partisans. L'ancien président américain avait été suspendu définitivement de Twitter en janvier 2021 pour avoir appelé à contester les résultats du scrutin présidentiel et invité à la violence.

Plus tôt dans la journée, la cotation de l'action Twitter avait été suspendue à Wall Street dans l'attente d'une annonce alors que plusieurs médias avaient rapporté qu'un accord était imminent entre le milliardaire et le conseil d'administration de la plateforme.