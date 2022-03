Victimes collatérales de la guerre en Ukraine ? 24 dauphins ont été retrouvés morts ce week-end sur une plage d'Istanbul située sur la mer Noire, en Turquie. Leurs dépouilles ont été emportées par la gendarmerie pour être analysées afin de déterminer les causes de la mort.

Selon les experts, ces animaux pourraient être de nouvelles victimes de la guerre en Ukraine. "Les rives de l’autre côté de la mer Noire, c’est une zone de guerre", remarque le volontaire d'une ONG qui a trouvé les corps auprès de la chaîne turque NTV. Au nord de la mer Noire se trouvent les villes ukrainiennes de Marioupol, Kherson et Mykolaïv bombardées par la Russie. "Est-ce qu’ils sont décédés à cause des substances chimiques dans l’eau ? Il faut en déterminer la cause", poursuit le bénévole.

La Fondation turque de recherche maritime affirme dans un communiqué observer depuis un mois "une hausse extraordinaire du nombre de dauphins retrouvés morts" dans cette zone. Si la plupart des dauphins retrouvés échoués sur les plages sont morts dans les filets des pêcheurs, cette surmortalité en mer Noire pose question. "Nous étudions l’effet du changement climatique, du trafic maritime hors du commun, des migrations de poissons et des activités militaires intenses", a ajouté la fondation.