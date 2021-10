Train en Europe : des billets offerts à 60.000 jeunes âgés de 18 à 20 ans

Vous avez entre 18 et 20 ans ? Cette année tous les jeunes nés entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2003 peuvent s'inscrire pour tenter de gagner des titres de transport ferroviaire et découvrir toute l'Europe. En raison de la pandémie de coronavirus, qui avait reporté le concours, les personnes âgées de 19 et 20 ans peuvent également candidater.

Cette offre intervient dans le cadre de l’initiative DiscoverEU : en 2019, 70.000 billets gratuits avaient été proposés. Cette année, 60.000 Européens pourront solliciter des transports à titre gracieux et partir "à la découverte des paysages remarquables de l'Europe et de sa variété infinie de villes et de villages". Si vous êtes sélectionné, vous pourrez voyager pour une durée maximale de 30 jours "comprise entre mars 2022 et février 2023", rappelle le site d'information 7sur7. À noter qu'il sera possible de voyager seul ou en groupe de cinq personnes au maximum et que la période de validité "des titres de transport mobiles" est d’un an.

Malgré les progrès dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les réservations proposées aux participants resteront "flexibles" afin d'anticiper toute nouvelle restriction de déplacement. De fait, les voyageurs auront la possibilité de modifier à tout moment la date du départ avant leur séjour.

Les participants ont jusqu'au 26 octobre s'inscrire sur la plateforme de DiscoverEU : ils devront notamment "répondre à cinq questions à choix multiples et à une question subsidiaire" pour compléter leur candidature, détaille CNEWS.