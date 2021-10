Noël 2021 : est-il vraiment préférable d'acheter ses billets de train en avance ?

À un peu plus deux mois des fêtes de fin d'année, la SNCF a ouvert les ventes de billets pour ses TGV et intercités dès mercredi 6 octobre 2021. Comme le précise le communiqué de la SNCF, 8 millions de billets à destination de plusieurs villes de France mais aussi de l'Europe, compris entre le 12 décembre 2021 et le 2 janvier 2022 seront disponibles.

Et en une matinée seulement, 500.000 billets avaient déjà été vendus, confiait Oui SNCF à RTL. Soit 15% de plus qu'en 2019. La SNCF propose sa nouvelle offre Ouigo qui va contenir une offre de services enrichis et accessibles selon les besoins de chacun.

"Ouigo Essentiel" sera l'offre la moins chère comprenant le prix du billet, un bagage cabine ainsi qu'un bagage à main. Il sera toutefois possible de rajouter certaines options comme un bagage supplémentaire, le choix de la place, le wifi,... Pour bénéficier directement de toutes ces options, vous pouvez aussi choisir l'offre "Ouigo Plus".

Pourquoi acheter les billets aussi longtemps à l'avance ?

Si les vacances de Noël paraissent encore loin, il est tout de même recommandé d'acheter ses billets en avance. Contacté par RTL, la SNCF nous confiait qu' "En achetant dès maintenant vos billets pour les fêtes de fin d’année, vous aurez un choix maximal en terme de confort, d’horaires et de prix."

Si la SNCF ne souhaite pas communiquer sur ses fourchettes de prix, elle nous a quand même confié que ses tarifs variaient selon certains critères. D'où l'importance d'acheter ses billets le plus rapidement possible : "Les prix fluctuent en fonction de différents critères, notre but étant d’optimiser le remplissage de nos trains pour que tout le monde puisse partir et ainsi éviter des trains peu remplis. Pour chaque liaison, il existe un tarif réglementé, pour la seconde classe seulement, homologué par l'État."

Des billets de train pour tout le monde

Si les gens ont déjà commencé à se ruer sur les billets, pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Alors que la situation sanitaire est redevenue presque normale contrairement à l'an passé, les voyageurs vont en profiter pour se retrouver en famille durant les fêtes de fin d'année.

Toutefois, la SNCF nous assure que toutes les personnes qui voyageront en train auront bien un billet : "L’offre mise en vente ce matin avoisine les 8 millions de billets et prend en compte la situation sanitaire, redevenue proche de la normale. Nous constatons à capacité quasi similaire à 2019 que nos premiers résultats concordent avec nos prévisions. Il y aura donc assez de billets pour tous ceux qui préfèrent prendre le train."