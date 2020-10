Crédit : WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 09/10/2020 à 04:38

Dix jours après avoir été testé positif au Covid-19, Donald Trump fera son retour dès ce samedi. Le président américain, qui a été hospitalisé quelques jours après avoir été infecté par le coronavirus, devrait pouvoir reprendre ses activités publiques à partir de ce samedi 10 octobre. C'est ce qu'a déclaré le médecin de la Maison Blanche ce jeudi.

Samedi marquera le dixième jour depuis que le milliardaire républicain a été testé positif. "Sur la base de la trajectoire des diagnostics avancés que l'équipe mène, je m'attends à ce que le Président puisse reprendre ses activités publiques à ce moment-là sans risque", a affirmé Sean Conley dans un bref compte-rendu, communiqué par l'exécutif américain.

Le Président "a globalement extrêmement bien réagi au traitement", et "depuis qu'il est rentré chez lui, ses examens médicaux sont restés stables et n'affichent aucune indication selon laquelle la maladie progresserait", a ajouté le médecin de la Maison Blanche. Il n'a pourtant pas précisé si Donald Trump avait été testé négatif au coronavirus.

Je pense que je vais essayer de faire un meeting de campagne samedi soir Donald Trump sur Fox News Partager la citation





Impatient de reprendre sa campagne électorale et soucieux de donner l'image d'un Président en pleine forme, Donald Trump a regagné la Maison Blanche lundi soir et répète depuis se sentir très bien. Un retour au bureau ovale mis en scène avec une apparition du président américain au balcon qui a retiré son masque face aux photographes. "Je pense que je vais essayer de faire un meeting de campagne samedi soir, si on a assez de temps pour l'organiser, mais nous voulons avoir un meeting, probablement en Floride, samedi soir", a même assuré le président américain sur Fox News.

Après avoir jugé "inacceptable" de participer à un débat virtuel la semaine prochaine, Donald Trump a exigé de débattre deux fois en personne contre son rival : le 22 octobre comme prévu et lors d’une rencontre supplémentaire le 29, à cinq jours seulement de la présidentielle américaine. Une proposition immédiatement rejetée par l’équipe de Joe Biden. Rendre le débat du 15 octobre virtuel vise à "garantir la sécurité de tous les participants", avait justifié la commission indépendante d’organisation.