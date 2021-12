Tornades aux États-Unis : une femme se filme sous les décombres d'une usine

Alors qu'une série de tornades a balayé le centre et le sud des États-Unis dans la soirée du vendredi 10 décembre, l'histoire de Kyanna Parsons-Perez, une habitante de Mayfield, dans le Kentucky, ressemble à un petit miracle.

Ce soir-là, la veille de ses quarante ans, cette femme travaillait comme tous les jours dans l'usine de bougies de la ville, lorsque le bâtiment s'est effondré au passage du phénomène climatique. Coincée sous les décombres en compagnie de dizaines de collègues, elle a décidé de filmer ces instants et de diffuser les images en direct sur Facebook, rapporte BFMTV.

Dans deux vidéos au décor complètement noir, Kyanna Parsons-Perez tente d'abord de rassurer les autres personnes prises au piège. "Calmez-vous, ça va aller", leur dit-elle alors que l'on peut entendre certains de ses collègues pleurer. "C'est mon anniversaire dans quelques heures, je vais avoir quarante ans alors vous allez tous me chanter Joyeux anniversaire", tente-t-elle ensuite pour leur changer les idées.

Tandis que ses collègues chantent, Kyanna Parsons-Perez est à son tour prise de panique et appelle à l'aide à travers sa vidéo Facebook. "On est piégé. Je suis bloquée contre un mur et suis la dernière à pouvoir sortir", explique-t-elle. L'Américaine parvient finalement à s'échapper, après que les secouristes ont creusé 1,5 mètre de gravats pour l'atteindre.

Interrogée par CNN après son sauvetage, Kyanna Parsons-Perez a indiqué avoir vécu "l'expérience la plus terrifiante de (sa) vie". Elle n'a cependant jamais perdu espoir pendant qu'elle était coincée sous les décombres. "Pas question de mourir aujourd'hui", s'était d'ailleurs promis celle qui est désormais quadragénaire.

Au total, 110 employés travaillaient à l'usine ce soir-là, pour répondre à la demande de la période des fêtes. Une quarantaine d'entre eux ont pu être secourus, tandis que l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise d'heure en heure.