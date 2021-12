Tornades aux États-Unis : le bilan grimpe à au moins 88 morts

Après le passage de tornades dévastatrices au centre des États-Unis, les autorités du Kentucky craignaient le pire. Elles ont exprimé un soulagement relatif lundi 13 décembre après avoir retrouvé une centaine d'employés en vie, au sein d'une usine de bougies détruite par une tornade.

L'entreprise, après de frénétiques recherches dans les décombres, a pu confirmer que 94 de ses salariés étaient "vivants et ont été retrouvés", a annoncé lundi matin le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. "Nous avons craint que cela soit bien pire", a-t-il confié lors d'une conférence de presse, y voyant une "lueur d'espoir" alors que huit personnes sont décédées lors de la destruction de l'usine et huit restent disparues.

Trois jours après le désastre, au cours duquel une trentaine de tornades ont semé la dévastation sur le sud et le centre des États-Unis, le gouverneur Beshear a par ailleurs annoncé lundi après-midi qu'au moins 74 habitants avaient perdu la vie dans le seul État du Kentucky. Dans le reste du pays, 14 morts sont à déplorer dans le Tennessee (4), l'Illinois (6), le Missouri (2) et l'Arkansas (2), ce phénomène météorologique exceptionnel ayant touché six États, poussant le bilan à 88 victimes.