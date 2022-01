Tir mortel d’Alec Baldwin : l’acteur se confie dans une vidéo sur Instagram

Crédit : Mark Sagliocco / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ce tir mortel est sûrement la pire situation dans laquelle je me suis retrouvé". Dans une longue vidéo publiée sur son compte Instagram, Alec Baldwin est revenu sur l'accident survenu le 21 octobre dernier lors du tournage du film Rust.

Dans cette vidéo, l'acteur remercie tous ses fans pour leur message bienveillant. "J’ai eu plus de personnes gentilles, attentionnées et bienveillantes que j’ai eu de personnes malveillantes à propos de la mort d’Halyna Hutchins", a-t-il déclaré.

Alors que l'enquête suit son cours, même si aucune arrestation n'a eu lieu, Alec Baldwin dit collaborer avec les enquêteurs et n'avoir "rien à cacher" mais estime "hautement improbable d'être inculpé de charges criminelles". Le 17 décembre dernier, un mandat de perquisition a été délivré par un juge de Santa Fe, autorisant les forces de l'ordre à saisir le téléphone portable de l'acteur Alec Baldwin. "J’ai bon espoir que les personnes chargées d’enquêter sur toute cette affaire découvrent la vérité dès que possible. Personne ne veut la vérité plus que moi", a-t-il poursuivi.

Pour rappel, l'acteur avait tiré avec un revolver, qu'on lui avait présenté comme inoffensif lors d'une répétition d'une scène. Mais en réalité, l'arme était chargée d'une balle réelle et avait tué la directrice de la photographie, Halyna Hutchins.