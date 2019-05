Qu'est-il arrivé à Tiger Woods ?

publié le 30/05/2019 à 13:02

En 2009, le golfeur Eldrick Tont Woods alias Tiger Woods symbolise le rêve américain qui a fait du fils d’un couple de métis l’un des sportifs les plus riches du monde.



Précoce, Tiger Woods réalise un parcours exceptionnel dans toutes les catégories junior, devient professionnel en 1996 et numéro 1 mondial en 1997.

Figure commerciale, tête d'affiche de Nike, Woods multiplie les contrats lucratifs hors des parcours, faisant de lui l'un des sportifs les plus riches des années 2000.

La presse révèle alors les affres de sa vie extraconjugale, le début d’un chemin de croix...Tiger Woods perd alors tout en 10 ans : famille, argent et compétitions…

Pourtant, en avril 2019, à l'âge de 43 ans, il réussit à Augusta l'exploit de remporter un 5eme Masters et son 15eme titre majeur en carrière...

Il est décoré le 6 mai 2019 par Donald Trump de la plus haute distinction civile américaine, la Médaille présidentielle de la liberté.

La journaliste Gaëtane Morin nous dresse le portrait de Tiger Woods.



à lire : l'article Le tigre, de l'enfer à la résurrection dans le Parisien Week-End.