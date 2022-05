Le meilleur de Laurent Gerra avec Thomas Pesquet et Alain Souchon

C’est mercredi qu'est sorti le film intitulé Dans les yeux de Thomas Pesquet qui nous emmène en apesanteur à 400 km d’altitude, à bord de la station spatiale internationale. "On me voit jouer du saxo la tête en bas, serrer des boulons dans le noir et surtout je jongle avec des pommes qui flottent. Car là-haut, tout est léger", dit-il.

Comme à chaque printemps, les magazines regorgent de régimes minceurs pour nous aider à aborder les beaux jours au mieux de notre ligne. "Oui, c’est sympa les p’tits régimes au printemps", réagit Alain Souchon. "Quand on découvre qu’on rentre plus dans son bermuda, ça déborde de partout, ça fait comme une p’tite bouée, c’est sympa les bouées, ça donne envie de nager mais on peut pas parce que le maillot de bains aussi est trop petit", dit le chanteur.

Que faire face à ce terrible constat ? "On laisse le bouton du haut ouvert, sous l’polo, c’est discret. Et pis après y’a ta femme qui te fait faire le régime de Marie-Claire. C’est sympa le régime de Marie-Claire, y faut tout faire bouillir", poursuit Alain Souchon.