"Ça me saoule d'écrire tout ça" : Thomas Pesquet répond à des complotistes sur Twitter

La nouvelle mission de la Nasa, mission Artémis 1, dont le décollage était prévu lundi 29 août, a finalement été reporté à samedi prochain. Interviewé à ce sujet dans le JT de 20 heures de France 2, l'astronaute Thomas Pesquet ne pensait pas déclencher une telle polémique sur les réseaux sociaux.

En effet, interrogé sur son attrait particulier pour la Lune, Thomas Pesquet n'a pas caché être fasciné par ce satellite. "Quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que ce n'est pas la même chose de se dire est-ce que c'est humainement possible d’aller là-bas", a-t-il déclaré. Puis il a ajouté : "La Lune, il faut voir qu’il y a un facteur 1.000. C’est 1.000 fois plus loin que la Station spatiale. Il y a encore une autre dimension dans le voyage spatial".

À la fin de son interview, Thomas Pesquet explique que grâce à une nouvelle fusée, "on va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu’aucun être humain s’est jamais éloigné de la Terre". Un passage qui n'a pas manqué d'être repris par les internautes, qui en ont même fait un montage reprenant les propos de l'astronaute au ralenti et de manière répétée, afin de prouver que Thomas Pesquet venait tout simplement d'avouer qu'aucun être humain n'est jamais allé sur la Lune.

L'astronaute, excédé par la polémique, a tenu à répondre sur Twitter dans une série de messages dans la soirée du 31 août. "Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l’humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner", a-t-il rétorqué à ses détracteurs.

Techniquement, Thomas Pesquet avait bien raison en affirmant que la nouvelle fusée leur permettrait d'aller plus loin. La capsule Orion l’amènera à 65.000 kilomètres au-delà de la Lune, soit bien plus loin que les missions Apollo.

Thomas Pesquet en a donc également profité pour dénoncer le comportement trompeur des complotistes. "En vrai ça me saoule d’écrire tout ça. Ça ne devrait pas et je devrais être plus patient, mais c’est rageant. Les mecs qui vous disent 'on vous ment, regardez, la vérité est ici, moi je ne vous mens pas, bien sûr', ça ne paraît pas un peu facile ? Ils ont tout à y gagner", a-t-il interpellé. "Bref c’est tout sur ce sujet parce que c’est pas mon domaine et j’ai plein de boulot (...) Rendez-vous sur la lune dans quelques années", a conclu l'astronaute.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info