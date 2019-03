publié le 13/03/2019 à 14:54

Quand la Grande Bretagne sortira-t-elle de l'Union et dans quelles conditions ? Sortira-t-elle vraiment ou faudra-t-il revoter ? La date limite est encore fixée au 29 mars. Mais après le rejet du traité mardi 12 mars, par les députés britanniques, l'Europe s'impatiente. Le négociateur Michel Barnier (LR) a clairement dit ce mercredi à Strasbourg qu'il en avait assez.



Denis MacShane, ancien ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de Tony Blair apporte son éclairage sur la situation au micro de RTL. Pour l'homme politique, Michel Barnier a "parfaitement raison" lorsqu'il affirme que prolonger la négociation ne "sert à rien". L'élu britannique estime que la Première ministre Theresa May a une grande part de responsabilité dans cet échec, car elle "ne sait pas convaincre son propre parti".

Mais Denis MacShane maintient que "la majorité des députés sont pour trouver un compromis", comme "accepter l'union douanière" ou "accepter de rester dans le marché intérieur", mais selon lui, Theresa May ne saurait pas maîtriser la centaine d'opposants à ces mesures qui feraient de la résistance.

Les banques, les assurances (...) ne savent pas dans quel cadre juridique ils vont opérer d'ici deux semaines. Denis MacShane





Concernant l'issue sans accord, dite "no deal", l'ancien ministre est clair : "Il n'y a pas de règles juridiques pour le commerce, pour les voyages, pour les avions (...) pour les arrivées de produits chez nous. Si l'Angleterre s’ampute de toutes ces réglementations (...) toutes les banques, les assurances, fonds d'investissements (...) ne savent pas dans quel cadre juridique ils vont opérer d'ici deux semaines", explique l'ex-député, qui précise que ce sera alors au chef du pays d'offrir "un point de leadership".



Il reste désormais 16 jours avant le 29 mars, date prévue pour le divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe. Mais pour Denis MacShane, les délais et les reports sont inutiles, "Honnêtement, j'ai d'énormes craintes. (...) Ça sert à quoi ? On a eu six mois", dit-il, avant de conclure, formel : "Il faut absolument que Madame May avance vers un compromis".