Arbres intouchables. En Thaïlande, des bonzes ont trouvé une solution étonnante pour lutter contre la déforestation : les ordonner moines, afin de les sauver de la destruction.



Selon le site d'informations Asian Correspondent relayé par Sciences et Avenir, les forêts thaïlandaises sont en proie à un déboisement massif depuis plusieurs décennies. Dans un rapport de 2015, WWF estimait ainsi que les forêts thaïlandaises avaient perdu 43% de leur superficie entre 1973 et 2009.

Pour tenter d'enrayer ce phénomène, ces moines écolos s'appuient sur la pratique religieuse : ils entourent les arbres menacés de tuniques orange et les déclarent sacrés, pour les protéger contre les mauvais traitements. Cette ordination doit leur permettre de se conformer à l'éthique bouddhiste, selon laquelle toute souffrance doit être absolument évitée pour tout être vivant.



Des éducateurs respectés par les habitants

Dans ce pays où neuf personnes sur dix pratiquent le bouddhisme, les bonzes détiennent une forte autorité sur les habitants. Ces figures respectées sont d'ailleurs souvent jugées plus dignes de confiance que les autorités gouvernementales elles-même. L'ordination des arbres est donc prise au sérieux et respectée par la population.



Forts de cette influence, certains moines bouddhistes tentent de sensibiliser les habitants à d'autres problématiques environnementales comme le trafic de bois précieux, l'érosion des sols liée à une agriculture de plus en plus intensive ou encore le réchauffement climatique.



D'autres aident les habitants à trouver des solutions écologiques aux problèmes du quotidien, par exemple en installant des panneaux solaires dans les villages et en construisant des habitations à partir de matériaux respectueux de l'environnement.