Dans la ville voisine de Midland, la police a également communiqué sur Facebook à propos de coups de feu provenant d'une Toyota , et elle appelle les habitants à ce tenir loin des secteurs où les tirs sont localisés. Le New York Times, citant le maire de Midland, Jeremy Morales, a pour sa part fait état de deux morts . L'élu a aussi affirmé qu'un suspect avait été arrêté. "Je ne suis pas sûr qu'il soit vivant", a déclaré le maire au journal new-yorkais.

L'information a été diffusée par les médias américains, mais aussi par les autorités des villes texanes d'Odessa et de Midland, aux États-Unis. Des tirs "à l'aveugle" provenant de deux véhicules ont été signalés samedi 31 août dans les deux villes. Selon Devin Sanchez, porte-parole d'Odessa repris par la chaîne CNN, il y a 10 voire 20 personnes blessées dans cette fusillade. Une personne est décédée , a confirmé Devin Sanchez.

Texas : une fusillade "à l'aveugle" fait plusieurs victimes

Une fusillade a eu lieu samedi 31 août dans les villes d'Odessa et de Midland, au Texas (États-Unis). Le premier bilan fait état d'un mort et entre 10 et 20 blessés.

