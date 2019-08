Fusillade d'El Paso : le tireur reconnaît avoir ciblé des Mexicains

et AFP

publié le 10/08/2019 à 00:07

"L'accusé a indiqué qu'une fois à l'intérieur du magasin il a ouvert le feu avec son (fusil d'assaut) AK-47 sur des personnes innocentes. Il a indiqué que ses cibles étaient des 'Mexicains'". Vendredi 9 août, l'AFP a pu consulter le compte-rendu d'enquête sur la fusillade d'El Paso, perpétrée le 3 août dernier dans un hypermarché de la ville texane.

Patrick Crusius, un jeune homme blanc de 21 ans, avait roulé pendant une dizaine d'heures depuis Allen, dans la banlieue de Dallas, pour arriver à El Paso, située à la frontière avec le Mexique.

Avant de passer à l'acte, il avait mis en ligne sur un site utilisé par de nombreux suprémacistes blancs un manifeste dénonçant une "invasion hispanique du Texas". Puis, en milieu de matinée, il était entré dans un hypermarché Walmart bondé avec son fusil d'assaut et plusieurs chargeurs, et avait tiré sur des dizaines de personnes. Vingt-deux sont décédées, dont huit Mexicains et une majorité d'Américains d'origine hispaniques. 26 autres ont été blessées.

À l'arrivée des policiers, Patrick Crusius était sorti d'un véhicule, les mains en l'air, en déclarant : "Je suis le tireur", selon ce rapport de police, qui a servi de base pour l'inculper de meurtres. Il encourt la peine capitale.