Texas, Arizona, Dakota... Ce que disent ces États de l'Amérique d'aujourd'hui

Les États-Unis ne se limitent pas à New York et Hollywood. Au fil de l'actualité et des pérégrinations du correspondant de RTL, Lionel Gendron, la Lettre d'Amérique nous emmène dans des États parfois moins connus, mais toujours fascinants, qui en disent souvent beaucoup sur ce pays.



Le Texas, deuxième plus grand État américain après l’Alaska, est en cela au cœur des grandes problématiques actuelles du pays. L'immigration ou sa récente loi limitant l'accès à l'avortement le placent régulièrement au cœur de l'actualité. L'Arizona, qui partage une frontière avec le Mexique, est aussi un lieu important de l'immigration illégale. De 1992 à 2017, Joe Arpaio y était surnommé "le shérif le plus dur des États-Unis".

Les deux Dakotas (nord et sud), plus connus pour leurs grands espaces, sont aussi une terre politique. Le Nord aura ainsi donné l'un des président les plus importants de l'Histoire du pays : Theodore Roosevelt, quand le Sud l'exposera lui, aux cotés de George Washington, Thomas Jefferson, et Abraham Lincoln sur le Mont Rushmore, haut-lieu de pèlerinage américain.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.