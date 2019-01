publié le 05/01/2019 à 15:03

Au Pakistan, il faut être (très) mince pour être hôtesse de l'air. Une note interne de la compagnie aérienne nationale, la Pakistan International Airlines, a indiqué une révision du règlement concernant le poids des membres des personnels de cabine.



Récupérée par le média pakistanais Ary News, cette note explique que "la direction a décidé de réduire progressivement tout excédant de poids de 13 kilos à 0 kilo par personne dans les mois à venir". Autrement dit, la compagnie ordonne à son personnel de bord de maigrir. Un planning précis a même été diffusé : ils doivent perdre environ 2,5 kilos par mois, jusqu'à l'été prochain.



Et ça ne s'arrête pas là. La note indique également que des pesées auront régulièrement lieu pour ceux considérés en "surpoids", afin de veiller au bon suivi de leur régime : "Si un personnel navigant est en surpoids de 13 kilos ou plus, par rapport au poids demandé après le 31 janvier, il sera consigné au sol et convoqué au centre médical de la compagnie pour une évaluation et un traitement, jusqu'à ce qu'il parvienne à maigrir afin d'atteindre l'indice de masse corporelle (IMC) requis".

Les hôtesses de l'air montent au créneau

Selon le Journal Post, les hôtesses de l'air ont vivement réagi à cette note. Selon elles, au vu des difficultés de leur métier, perdre du poids constitue un vrai défi. Elles ont également déclaré vouloir contester cette note devant les tribunaux si la compagnie ne la retirait pas.



Déjà connue pour des faits similaires, la compagnie pakistanaise avait publié en 2016 une offre d'emploi pour un poste d'hôtesse de l'air dont l'un des critères de sélection était "un poids correspondant à la taille, selon l'IMC". Bien que soumis à des conditions physiques strictes, l'accès au métier de personnel navigant commercial s'est largement assoupli en France. Ce qui n'a pas l'air d'être encore le cas au Pakistan...