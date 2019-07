Tennis : Cori Gauff, jeune révélation du tournoi de Wimblebon

publié le 02/07/2019 à 06:33

En 2004, l’Américaine Venus Williams était finaliste pour la quatrième fois à Wimbledon et espérait conquérir un troisième titre dans le plus prestigieux des tournois du Grand Chelem.

2004, c’est aussi l’année de naissance de Coco.

C'est comme cela que souhaite être appelée Cori Gauff. Elle a battu Venus Williams sur le gazon de Wimbledon le 1er juillet. 6-4, 6-4, 1h19 pour ce passage de témoin. La plus âgée du tournoi, 39 ans, a ainsi été battue par la benjamine, 15 ans. Cori Goff est la plus jeune joueuse de l’histoire à s’être qualifiée pour Wimbledon.

C’est d’autant plus remarquable que Coco n’avait été prévenue qu’il y a quelques jours par les organisateurs de Wimbledon qu’elle était invitée à participer aux qualifications. Elle a déjà remporté Roland Garros juniors en 2018, mais, pour la première fois, elle a pleuré à la fin de son match.

Une première victoire au Grand Chelem

Si elle a pleuré, c'est que c'était sa première victoire au Grand Chelem, et ce contre Venus Williams, 9 fois finaliste à Wimbledon, il y a 2 ans pour la dernière fois. Elle a été 5 fois vainqueur. Coco vénère les soeurs Williams dont elle a des affiches dans sa chambre d’ado. Quand elle s’est qualifiée pour Wimbledon, elle a rêvé d’être sur le court avec l’une des soeurs américaines.

Cori Gauff a d’ailleurs chaleureusement remercié Venus. Ce n’était pas la brève poignée de main des fins de matchs, il y eut un échange de regards intense. Coco lui a dit qu’elle ne serait pas là sans elle. Elle l’avait déjà rencontrée, mais elle n’avait jamais eu le courage de lui dire. Là, après sa victoire, elle a dit à Venus ce qu’elle et sa sœur ont représenté pour elle.

Parce que ce sont deux grandes championnes, deux idoles de l’Amérique, deux femmes fortes, et aussi deux femmes noires. Cory Gauff aussi est noire, et malgré son jeune âge, elle s’intéresse beaucoup à l’histoire des noirs américains.

"Sky the limit"

« C’est un sport où il n’y a pas beaucoup de diversité dans les couleurs de peau », dit le père de Coco, qui rappelle qu’aux Etats Unis peu de petites filles noires jouent au tennis. Mais les exploits des Williams leur ont prouvé que c’était possible, et pour préparer Coco ces dernières années, il s’est inspiré de la préparation du père Williams pour faire de ses filles des championnes.



A la fin du match, Venus Williams a répondu à Coco « sky is the limit », une expression pour dire que « seul le ciel est sa limite ».



Retenez bien ce nom, Cori Gauff, on va peut être bien en entendre parler pendant les 25 prochaines années, si elle connait le même succès que Venus Williams. En attendant elle a d’autres préoccupations de son âge. À 15 ans, elle est toujours lycéenne, donc la semaine dernière, le soir avant son match de qualifications, elle a du faire jusqu’à 23 heurs un contrôle pour son cours de sciences.