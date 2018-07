publié le 14/07/2018 à 18:35

Cette année encore les peoples étaient bien présents dans les tribunes de Wimbledon. On a notamment pu apercevoir les actrices Emma Watson et Jenna Colman, mais aussi Damian Lewis connu pour son rôle dans la série Homeland. L'ancien champion Björn Borg était également là au côté de sa femme. La papesse de la mode Anna Wintour a également assisté aux échanges. Pippa Middleton et son époux James Matthews ont attiré l'œil des objectifs.



Mais les photographes n'avaient d'yeux que pour deux personnes samedi 14 juillet : Kate Middleton et Meghan Markle. Les deux femmes assistaient à la finale dames entre Serena Williams et Angelique Kerber. Les belles-sœurs sont apparues très complices dans les gradins, un mois après le mariage de Meghan Markle et du prince Harry et quelques jours après le baptême du prince Louis.