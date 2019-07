et AFP

publié le 01/07/2019 à 06:00

Moins d'un mois après la fin de Roland-Garros, la terre battue laisse place au gazon et aux tenues blanches obligatoires de Wimbledon. Sur la gazon londonien, Noval Djokovic remet son titre en jeu dès lundi 1er juillet dans le tournoi le plus classe du monde. Le Serbe va ouvrir le bal sur le central en milieu de journée face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber, lors d'une journée où huit Tricolores vont tenter d'atteindre le second tour de ce Grand Chelem.

Le numéro 1 mondial jouera un jour avant Roger Federer et Rafael Nadal, en lice mardi. Côté français, Gaël Monfils affrontera son jeune compatriote Ugo Humbert alors que Benoît Paire affrontera l'Argentin Juan Ignacio Londero.

Caroline Garcia, seule tête de série française, affrontera elle en fin de journée la Chinoise Shuai Zhang, et Alizé Cornet devra passer le test de l'ex-N.1 mondiale, Victoria Azarenka, retombée à la 40e place mondiale.

Le programme des principaux matchs de lundi

Novak Djokovic (N.1) - Philipp Kohlschreiber

Naomi Osaka (N.2) - Yulia Putintseva

Alexander Zverev (N.6) - Jiri Vesely

Venus Williams - Cori Gauff

Kevin Anderson (N.4) - Pierre-Hugues Herbert

Gaël Monfils (N.16) - Ugo Humbert

Benoit Paire (N.28) - Juan Ignacio Londero

Caroline Garcia (N.23) - Shuai Zhang

Alizé Cornet - Victoria Azarenka

Stanislas Wawrinka (N.22) - Ruben Bemelmans

Stefanos Tsitsipas (N.7) - Thomas Fabbiano

Elina Svitolina (N.8) - Daria Gavrilova

Karen Kachanov (N.10) - Soonwoo Kwon

Daniil Medvedev (N.11) - Paolo Lorenzi