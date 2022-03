Guerre en Ukraine : une habitante, qui a pu fuir la ville, raconte l'enfer de Marioupol

Elle a réussi à fuir la ville il y a moins de 48 heures. Iryna a 29 ans et habitait à Marioupol. Avec ses proches, ils ont profité d'une accalmie pour prendre la voiture et partir. "Nous avons rassemblé nos affaires en cinq minutes", témoigne-t-elle.

Sur la route, des mines qu'il faut contourner et des barrages mis en place par l'armée russe. "Nous avons traversé environ dix barrages de l'armée russe. Il y a eu des contrôles très minutieux. Ils ont regardé notre véhicule, fouillé les quelques affaires que nous avions avec nous. Les militaires nous ont pris notre seul téléphone portable." Ils leur déconseillent de continuer sur le territoire ukrainien et les invitent à se diriger vers les territoires sous contrôle russe.

Dans quel état est Marioupol ? "La situation dans la ville est catastrophique. Cela fait déjà plus de deux semaines qu'il n'y a pas d'eau, d'électricité, de gaz. Nous nous sommes cachés au sous-sol de la maison pour nous protéger des obus, des tirs et des bombes. Nous avons pu survivre grâce aux quelques vivres que nous avions et grâce à l'eau que nous avons acheté le 24 février. Dans cette ville aujourd'hui, il y a une catastrophe humanitaire. Les personnes sont en train de survivre, elles mangent une fois par jour et l'eau n'est pas potable."

Le maire de Marioupol a indiqué que 90 % de la ville était détruite. Dans les rues, des cadavres qu'il est impossible de venir récupérer à cause des bombardements. La jeune femme confirme : "Quasiment toutes les maisons sont endommagées. Les vitres sont brisées, les toits sont détruits." Derrière elle, Iryna laisse ses parents, également habitants de Marioupol. "J'espère sincèrement qu'ils vont bien et qu'ils ont pu se mettre à l'abri."