"Je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'il se passe des choses dans le monde que l'on vous cache, des choses terribles, que vous devriez connaître". Dans une vidéo publiée jeudi 17 mars sur ses réseaux sociaux, Arnold Schwarzenegger s'adresse à la population russe et aux soldats présents en Ukraine pour dénoncer la guerre et les mensonges du Kremlin.

Face caméra, l'ancien culturiste de 74 ans rappelle d'abord son attachement à la Russie, qui remonte à son adolescence, avant d'expliquer la situation en Ukraine. "Je sais que votre gouvernement vous a dit qu'il s'agissait d'une guerre pour dénazifier l'Ukraine. Ce n'est pas vrai", assure-t-il. Son discours, illustré par des images de bombardements, de dégâts ou encore de réfugiés, vise alors à montrer qu'il s'agit d'une guerre "illégale", "insensée" et "condamnée par le monde entier". "Ce n'est pas la guerre du peuple russe", ajoute-t-il.

Selon lui, "le gouvernement russe a non seulement menti à ses citoyens, mais aussi à ses soldats", qui ne connaissaient pas les véritables raisons de leur déploiement. "J'ai le regret de vous dire que des milliers de soldats russes ont été tués", annonce-t-il, l'air grave. "Vos vies, et votre avenir sont sacrifiés" par les ambitions de conquête du Kremlin, leur dit-il, espérant que son message sera entendu et compris par le plus grand nombre.