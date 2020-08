publié le 03/08/2020 à 14:11

Le port du masque divise, jusque dans les airs. Deux passagers d'un vol Amsterdam-Ibiza ont provoqué une scène de chaos, le vendredi 31 juillet, en refusant ostensiblement de porter un masque, obligatoire à bord des avions.

Au cœur de l'incident : des touristes britanniques, manifestement ivres au moment d'embarquer. Le Mic High Club, podcast néerlandais qui a partagé en premier une vidéo de cette scène, affirme que les protagonistes avaient consommé de la vodka.

"Deux passagers indisciplinés ont refusé de porter un masque, et dérangeaient les autres passagers physiquement et verbalement", a précisé l'entreprise KLM, qui opérait le vol, auprès du quotidien anglais The Independent. "Le pilote a informé les autorités locales et les deux passagers ont été arrêtés à leur arrivée. La sécurité du vol n'a pas été compromise." Le comportement des deux hommes a provoqué le retard du vol. Comme le montre la vidéo, ils ont été interpellés par d'autres passagers venus en aide à l'équipage.