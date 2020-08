SpaceX fait voler un prototype de sa future fusée pour Mars

et AFP

publié le 05/08/2020 à 16:11

SpaceX a accompli au Texas, ce mardi 4 août, un vol de moins d'une minute du plus grand prototype jamais testé de la future fusée Starship. C'est avec cette fusée que la société veut un jour coloniser Mars.

Le prototype de Starship est, à ce stade, très grossier. C'est un grand cylindre métallique, construit en quelques semaines par les équipes de SpaceX sur la côte texane, à Boca Chica, et qui reste plus petit que la future fusée. La fusée imaginé par Elon Musk mesurera 120 mètres de hauteur et devra pouvoir atterrir à la verticale sur Mars.

Plusieurs prototypes précédents avaient explosé lors de tests au sol mais le plus récent, SN5, a réussi à s'élever lentement en parvenant à rester droit. Il a atteint une altitude indéterminée puis est redescendu se poser dans un nuage de poussière, démontrant un bon contrôle de la trajectoire.

Mars is looking real — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2020

Mardi soir, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, s'est félicité de cette réussite. Alors qu'il échangeait sur tweeter avec des fans, il a répondu à l'un d'entre eux : "Mars commence à devenir crédible".