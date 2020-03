Un village préhistorique aurait été détruit par une météorite en Syrie

publié le 10/03/2020 à 14:02

Le site de Tel Abu Hureyra (Syrie) a été fouillé dans les années 1970. À l'époque, du matériel archéologique a été prélevé après quoi le site a été noyé dans le lac de l'Euphrate créé artificiellement à la suite de la construction d'un barrage. Aujourd'hui, le matériel archéologique permet d'établir que ce village préhistorique a été détruit par une météorite il y a environ 12.800 ans.

On savait déjà la date de disparation de ce village, identifié dans les années 1970, à l'époque où les premiers chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés et ont développé l'agriculture. On connaissait aussi l'existence de la météorite, ou plutôt d'une comète fragmentée, responsable entre autres de l'extinction des mammouths.

En revanche, une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature fait aujourd'hui le lien entre les deux événements. En effet, les chercheurs de l'université de Californie ont repris le matériel archéologique et ont découvert qu'il présentait des éléments de verre fondu qui n'avait pas se former qu'à de très hautes températures, supérieures à 2.200° Celsius. Des températures inaccessibles à l'homme à l'époque de la disparition du village.

En conséquence, selon les scientifiques, la destruction s'explique par "au moins un événement de haute-énergie, haute-température et hyper-rapide qui s'est produit près d'Abu Hureyra il y a environ 12.800 ans." En conclusion, ils expliquent la disparation de ce village préhistorique par l'impact d'une météorite.