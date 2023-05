Syrie : pourquoi la réhabilitation diplomatique de Bachar al-Assad pose question

Le sujet du jour. Il signe son retour sur la scène diplomatique après des années d'isolement en raison de la guerre en Syrie. Le 19 mai dernier, Bachar al-Assad a participé à son premier sommet de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie.

Au moins 500.000 morts depuis le début de la sanglante répression de son peuple qui s'est transformée en guerre dévastatrice, des millions de réfugiés et... le dictateur revient sur la scène arabe comme si de rien n'était ou presque. Une réhabilitation qui pose question. L'organisation panarabe avait effet exclu le régime syrien fin 2011 pour sa violente répression de son propre peuple.



Pourquoi on en parle ? En réintégrant Bachar al-Assad, la Ligue arabe tourne-t-elle une page ? Efface-t-elle tous les crimes du dictateur syrien ? Quels bénéfices les membres de la Ligue arabe tirent-ils de cette réhabilitation ?

Analyse. "La Ligue arabe veut tourner la page des printemps arabes, explique Brice Dugénie, grand reporter au service étranger de RTL. Elle se dit que la stabilité est à peu près revenue, même si on sait que tous les États qui ont connu des printemps arabes sont dans des situations difficiles. Le Qatar et le Maroc ne souhaitaient pas forcément le retour de Bachar al-Assad. Les États qui ont fait pression et se sont engagés pour ce retour de la Syrie au sein de la communauté des pays arabes, ce sont l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis."

