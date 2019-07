publié le 04/07/2019 à 07:20

Fidèle à sa ligne revendiquée du "cas par cas", le gouvernement français a procédé le 10 juin dernier au rapatriement de 12 enfants de jihadistes parmi lesquels se trouvent 10 orphelins. Très peu d'éléments ont été donnés jusqu'ici sur leur identité. Mais RTL a pu avoir accès au recensement effectué par les services de police à leur arrivée sur le territoire français.

Il s'agit de quatre filles et huit garçons. Près de la moitié sont des tout petits, âgés de moins de trois ans. Les deux plus grands ont 10 et 12 ans. Plusieurs ont des problèmes de santé : un bébé d'un an a été hospitalisé pour malnutrition avant son retour, c'est ce qu'indique la note de police. Une petite fille de six ans présente un fort syndrome post trauma. C'est aussi le cas d'une autre fillette dont l'âge est inconnu.

Deux garçons n'ont quant à eux aucun état-civil : Ahmed X et Khaled X, date et lieu de naissance ignorés, écrit la note. Ils parlent français et ont été désigné comme Français dans le camps tenus par les Kurdes.

Autre précision de ce rapide recensement : la plupart des enfants en âge de s'exprimer parlent français et arabe. Mais le plus grand, âgé de douze ans dont cinq passés en Syrie, ne sait ni lire écrire. Tous ont été confiés à des familles d'accueil basées en Île-de-France et en Normandie.