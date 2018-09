DIAPORAMA - En Syrie, on a voté aux municipales pour la première fois depuis 2011

publié le 17/09/2018 à 13:15

Pour la première fois depuis 2011, le régime de Bachar al-Assad a organisé ses élections municipales, dimanche 16 septembre, dans un pays toujours frappé par la guerre civile. Le scrutin a pu se tenir dans la majeur partie du territoire syrien, notamment grâce aux succès militaires enregistrés ces dernières années.



Plus de 6.550 bureaux de vote avaient ouvert dès 7 heures dans des régions contrôlées par le régime, soit près des deux-tiers du pays. Face à "l'afflux important" des électeurs, les autorités ont prolongé le vote jusqu'à minuit. Le taux de participation n'a toutefois pas été communiqué par les médias étatiques. "Plus de 40.000 candidats sont en lice pour 18.478 sièges dans toutes les provinces", avait précisé la Sana.

Le dernier scrutin municipal avait été organisé en décembre 2011, au début de la guerre qui ravage le pays depuis plus de sept ans et a entraîné la mort de plus de 360.000 personnes et l'exil de millions d'habitants.

La reconstruction priorité des électeurs

La majorité des candidats sont affiliés au parti du président Assad, le Baas, ce qui laisse certains habitants sceptiques. Les nouveaux conseillers municipaux devraient avoir davantage de responsabilités, notamment dans les domaines de la reconstruction et du développement urbain, érigées comme l'une des priorité par le président, dans un pays où des villes entières ne sont plus que des champs de ruines.



Les autorités n'ont communiqué aucune information sur le nombre d'électeurs appelés à voter. En raison du conflit, aucun recensement de la population n'a pu être mené ces dernières années et quasiment toutes les régions ont connu des combats au lourd coût humain et ayant poussé la population locale à fuir.



Dans les régions reconquises par le régime au terme d'offensives dévastatrices, notamment dans la ville de Deir Ezzor dans l'est, ou encore l'ex-bastion rebelle de la Ghouta orientale près de Damas, les électeurs n'avaient qu'un seul mot à la bouche : reconstruction.

Deux scrutins depuis 2011

Outre les municipales, le régime a organisé, depuis le début de la guerre, des législatives en 2016 dans les parties du pays qu'il contrôlait. La dernière présidentielle a eu lieu en 2014. Bachar al-Assad, qui a succédé en 2000 à son père Hafez al-Assad, avait été réélu pour un mandat de sept ans.