Suisse : une piscine fermée aux Français, la décision fait polémique

publié le 06/08/2020 à 22:19

Depuis le 30 juillet, la piscine de Porrentruy, commune située dans le Jura suisse, est fermée aux résidents français. La décision n'a pas été seulement prise sur un fondement sanitaire à cause de l'épidémie de coronavirus, mais avant tout à cause d'incivilités répétées - venant de "bandes de jeunes"- qui ont poussé le maire à faire ce choix.

Aussitôt mise en place, la mesure a fait polémique car jugée discriminatoire. Pour Fabrice Berret, conseiller communal de Cornol, il y a un "décalage entre les mesures et les raisons invoquées", a-t-il déclaré sur Radio Fréquence Jura. "On parle de mesures sanitaires mais on évoque à aucun moment un nombre maximal de personnes, de distance ou de limitation quelconque. On arrive tout de suite sur mes problèmes d'incivilités", a-t-il souligné.

"Soit on a des problèmes de Covid et on prend des mesures adéquates pour limiter le nombre d'entrée, soit on a des problèmes d'incivilités et on prend des mesures policières pour exclure les personnes qui posent un problème", a également estimé Fabrice Berret.

"Un climat anti-Français détestable"

"Depuis plusieurs années, on sent un climat un peu anti-Français que je trouve personnellement détestable et particulièrement malvenu pour notre région", a-t-il par ailleurs commenté.

De son côté, Gabriel Voirol, maire de Porrentruy, également interrogé par Radio Fréquence Jura, assume totalement sa décision : "Je préfère me faire taper sur les doigts que devoir appeler une famille pour annoncer une mauvaise nouvelle parce qu'aucune décision n'a été prise".

Selon l'édile, les individus assurant la sécurité autour du bassin ont été à plusieurs reprises remis en place "par des bandes". "Le commissaire a été sur place avec son équipe. Ils ont eu des frayeurs parce qu'ils ont eu l'impression que ça allait éclater. (…) Ça peut devenir très compliqué car ce sont des personnes qui n'acceptent pas ce type d'interventions dans un lieu où l'ordre public est quand même important…"