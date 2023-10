Suisse : pourquoi la Coupe du monde de ski alpin dérange les ONG environnementales

Des pelleteuses qui s'attaquent à un glacier déjà très menacé par le changement climatique. Les images du chantier en cours sur le glacier suisse du Théodule, à 3.400 mètres d'altitude, font beaucoup de bruit de l'autre côté des Alpes. Ce chantier a été lancé pour organiser la Coupe du monde de ski alpin le mois prochain, mais il choque les ONG environnementales. Celles-ci réclament l'arrêt immédiat des travaux.

Détruire un glacier pour le simple plaisir de faire du ski est insupportable aux yeux des associations. D'après elles, les travaux sur le glacier débordent de la zone affectée pour l'épreuve de la Coupe du monde. La Commission cantonale des constructions a été saisie. Interrogé par la Radio Télévision Suisse, le ministre des Sports, Frédéric Favre, tente de minimiser l'affaire. "Pour la sécurité, il faut remplir les crevasses. Donc, on utilise le glacier pour déplacer de la neige. Ce qu'il se passe là est monnaie courante depuis 15 ou 20 ans. Ce débat doit certainement avoir lieu aujourd'hui, mais pas sur le dos d'une Coupe de monde de ski".

Les organisateurs affirment avoir reçu toutes les autorisations nécessaires et disent qu'ils n'ont rien à cacher. Il n'empêche que la polémique relance le débat sur le calendrier de la Coupe du monde de ski, plus vraiment adapté au réchauffement climatique, avec des épreuves organisées très tôt dans la saison de plus en plus sous la pluie que sous la neige.

