Réchauffement climatique : comment le Panama déplace déjà sa population

Face à la montée du niveau de la mer, l'îlot de Carti Sugdupu au nord des côtes du Panama aura disparu d'ici à 2050 selon le gouvernement panaméen. Celui-ci a donc mis en place le relogement des 300 familles sur le continent. Cet îlot - dont la superficie représente cinq terrains de foot - abrite un millier d'habitants régulièrement inondés. Et d'autres îles du Panama pourraient suivre ce chemin. Selon Steven Paton, scientifique du Smithsonian Tropical Research (STRI, basé au Panama) : "Presque toutes les îles seront abandonnées d'ici à la fin du siècle".



Autre exemple : la Slovénie, pays d'un peu plus de deux millions d’habitants. Le maire de la ville de Ljubljana a fait une proposition radicale : raser toutes les maisons en zone inondable pour les reconstruire en terrain plus sûr. Il ne veut pas que ses habitants revivent ce qu’il s’est passé cet été. En août, la Slovénie a connu des intempéries historiques, telles que les deux tiers du pays ont été ravagés. Sur 212 communes, 180 ont subi des dégâts. Le maire attend l'aval du gouvernement pour mettre à exécution son projet.

Le nombre de déplacés climatiques dans leur propre pays a augmenté de 40% en un an entre 2021 et 2022, d'après un rapport conjoint de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) et du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

