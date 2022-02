Suisse : à Genève, des bons de réduction pour lutter contre l'inégalité salariale ?

Lutter contre l'inégalité salariale à coups de bons de réduction, c'est la solution, plutôt originale, trouvée en Suisse. La ville de Genève vient en effet d'adopter une motion qui demande l'instauration d'un rabais de 20% pour toutes les femmes, tout le temps, dans tous les lieux sportifs et culturels de la ville.

Cela veut dire dans les piscines, dans les salles de sport, au cinéma, au théâtre, au musée, dans une salle de concert. La liste est longue. Alors pourquoi 20% ? Et bien le chiffre n'a pas été choisi par hasard. C'est à peu près l'écart de rémunération, en Suisse, entre les hommes, mieux payés en moyenne, et les femmes. Plusieurs élus de la ville de Genève ont donc proposé ce rabais de 20%. Autant pour compenser cet écart salarial que pour le rendre très visible aux yeux du grand public.

Une mesure réellement applicable ?

La mesure est très symbolique. Et c'est peut-être ce qui explique que plusieurs élus du centre et de la droite l'ont soutenu. Alors que leurs partis y étaient opposés. Car tout le monde n'est pas convaincu par la portée de la mesure. Ni même qu'elle soit réellement applicable. Car on parle pour l'instant d'une motion adoptée par le conseil municipal. C'est-à-dire qu'elle a la même valeur qu'une recommandation. La ville doit encore dire comment elle compte l'appliquer.



Si cette initiative voit le jour en Suisse, à Genève, ce n'est pas complètement un hasard. La Suisse est considéré comme l'un des pays occidentaux les plus en retard sur les droits des femmes. C'est vrai sur l'égalité salariale. Mais pas que. Les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1971. L'égalité hommes-femmes n'a été inscrite dans la constitution qu'en 1981. L'avortement a été dépénalisé seulement en 2002.

Bien sûr, le rabais de 20% voulu par les élus genevois, n'est pas du même ordre d'importance. Mais c'est aussi une manière pour ses partisans de faire revivre la cause féministe en Suisse face au peu d'avancées enregistrées ces dernières années.