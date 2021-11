Suède : la promotion du groupe ABBA suspendue après deux décès lors d'un concert

Près de quarante ans après sa séparation, le groupe culte ABBA sort son nouvel album ce vendredi 5 novembre. Les quatre Suédois sont toutefois contraints de mettre leur promotion en pause pendant 24 heures, après les décès accidentels de deux personnes au cours d'un concert d'hommage en Suède.

Sous les yeux de nombreux témoins, un octogénaire est mort en tombant de sept étages, vraisemblablement de façon accidentelle, mardi soir dans une salle de concert à Uppsala à 70 km au nord de Stockholm. Dans sa chute, l'homme âgé a emporté une autre victime avec lui. "En raison de l'évènement tragique à un concert d'hommage en Suède hier soir, nous avons décidé de repousser à demain la publication de notre vidéo de notre futur concert", a indiqué ABBA sur les réseaux sociaux.

La grande salle où a eu lieu le drame devait accueillir "Thank you for the music", un spectacle d'hommage aux œuvres de Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux membres masculins d'ABBA, avec notamment des reprises du groupe.