ABBA est de retour 40 ans après sa séparation. Invité en direct de Steven Bellery : Jean-Marie Potiez, fan, journaliste et auteur de plusieurs livres consacrés au célèbre groupe suédois

"Nous avons pris une pause au printemps 1982 et maintenant nous avons décidé qu’il était temps d’y mettre fin". Mamma Mia ! Le groupe ABBA est de retour ! 39 ans après sa séparation, ABBA va se reformer sur disque et sur scène, ou presque...

Jusqu'à présent, aucun projet ne les avait convaincus. En 1999, un consortium américano-britannique avait offert 1 milliard de dollars à la bande pour faire une tournée d'adieux et un nouvel album. Le groupe avait poliment décliné. ABBA, c'est 400 millions de disques vendus. Ils n'ont pas besoin d'argent. Mais l'envie est finalement revenue... Nouvelles chansons, nouvel album, nouveau concert ultra-technologique : "ABBA is back".

"Quand j'ai entendu les chansons la première fois j'ai été cueilli par l'émotion, raconte Jean-Marie Potiez, journaliste et auteur de très nombreux livres sur le groupe suédois (ABBA aux éditions du Layeur). La magie ABBA est toujours là. Dans les chansons, les voix sont intactes. C'est incroyable."

Il n'y a jamais vraiment eu de grande brouille entre les quatre membres. "Il faut oublier cette idée qu'ils ne s'entendaient plus, explique Jean-Marie Potiez. Ils se sont toujours très bien entendus. En 1982, ils ont décidé de faire une pause pour faire autre chose. Ils ne se sont jamais séparés officiellement. Les garçons avaient une comédie musicale à faire et les filles des disques en solo. Et ils ont pris des chemins tellement différents que l'envie de retravailler ensemble n'était pas forcément là.

Des "ABBAtars"

Le come-back d'Abba s'officialise avec deux chansons inédites. Les premières depuis l'album The Visitors en 1981. Ils avaient toutefois enregistré une reprise en 1986 et un inédit période Super Trouper était sorti dans un coffret en 1994. Depuis, rien. Tout (re)commence en fait à l'été 2017. Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid (alias Frida) se retrouvent dans le studio d'enregistrement de Benny, à Stockholm. Ils composent et enregistrent deux chansons, celles qui ont été dévoilées le 2 septembre 2021.

L'idée est de les sortir pour accompagner un nouveau spectacle d'hologrammes prévu initialement en 2019. Et pourquoi pas dans une émission de télé de Noël coproduite par la BBC... Et ça va tellement bien se passer qu'ABBA a décidé de prolonger le plaisir en studio. Dix chansons inédites ont été enregistrées. Pas des fonds de tiroirs visiblement. Le neuvième album d'ABBA s'intitulera Voyage et sortira le 5 novembre.

Les quatre septuagénaires s'estiment peut-être trop vieux pour courir le monde. Ce sont des "ABBAtars" qu'on verra sur scène. Une technologie qui s'est grandement améliorée ces dernières années. 850 personnes ont travaillé sur les quatre hologrammes. C'est Industrial Light & Magic, société créée par George Lucas, père de Star Wars qui est aux manettes. Le quatuor suédois a passé des heures avec 150 capteurs sur leurs corps et leurs visages à parler et chanter. Objectif : rendre les hologrammes "abbaesques". Dix musiciens sur scènes, 22 chansons, la bande son des années 70 et les deux inédits qu'on a découvert. La première aura lieu le 27 mai à Londres.