ABBA : ce que l'on sait sur leur concert d'avatars "Voyage"

Vous pourrez bientôt revoir ABBA sur scène ! Les voir... mais certainement pas les toucher. Les chanteurs, désormais septuagénaires, du légendaire groupe de pop suédois ont dévoilé jeudi 2 septembre 2021 leur grand projet Voyage. Un nouvel album et un spectacle d'hologrammes numérisés, des "ABBA-tars" qui donnera lieu à une résidence à Londres.

Lors d'un événement pour les fans retransmis sur Internet depuis Londres, Stockholm, Berlin ou New York, Björn Ulvaeus et Benny Andersson ont présenté leurs nouvelles créations. Deux premières chansons ont été dévoilées et l'album d'inédits sortira le 5 novembre. "Il ne faut pas laisser plus de 40 ans entre chaque album", a ironisé Björn Ulvaeus, précisant que celui à venir comprenait "un mélange de ce que (le groupe) avait fait, et une chanson de Noël".

Le nouveau spectacle débutera en mai prochain dans un théâtre de 3.000 places spécialement conçu pour l'occasion dans l'Est de Londres. Il se composera de 22 chansons, déroulant en une heure et demie leurs tubes, interprétés par des hologrammes améliorés les présentant jeunes.

Pour le Suédois Carl Magnus Palm, spécialiste du groupe, le choix d'utiliser des avatars numériques pour le spectacle a repoussé le come-back du mythique groupe de pop. "Ils ont eu des problèmes avec la technologie, ça ne s'est pas vraiment passé comme ils l'avaient espéré. Et donc il y a eu retard à cause de ça, a-t-il déclaré. Ils étaient enfin prêts à se lancer il y a environ un an, mais la pandémie a frappé". C'est Industrial Light & Magic, le société créée par George Lucas, père de Star Wars qui était aux manettes. Le quatuor suédois a passé des heures bardés de 150 capteurs sur leurs corps et leurs visages à parler et chanter. 10 musiciens en chair et en os seront sur scène.

Si la scène de cette arena londonienne a été entièrement pensée pour ce show unique, elle peut se démonter et Voyage pourra se déplacer dans plusieurs villes du monde pour une tournée. Le spécialiste d'ABBA Jean-Marie Potiez confiait à RTL que des dates françaises seraient prévues. Mais pour l'heure, les fans devront traverser la Manche pour s'offrir ce grand moment de nostalgie.