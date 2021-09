Suède : 16 blessés lors d'une explosion suspecte dans un immeuble à Göteborg

Les autorités suédoises ont annoncé que 16 personnes ont été blessées ce mardi matin, dont 4 grièvement, dans une explosion qui a ravagé un immeuble de Göteborg, deuxième ville de Suède. Selon les autorités, les premiers éléments suggèrent que l'origine n'est pas accidentelle. D'après des images diffusées dans les médias locaux, une épaisse fumée blanche continuait de s'échapper de l'immeuble mardi matin, tandis que des ambulances, des camions de pompiers et des équipes de secours étaient sur place.

La cause de l'explosion, qui a déclenché un incendie peu avant 5h du matin (heure locale) dans le centre de Göteborg, n'est toutefois pas encore connue, a indiqué la police à l'AFP. "Le site a été bouclé et les opérations de secours sont en cours", a déclaré le porte-parole de la police régionale. "Dès que le site sera sécurisé, nous commencerons une enquête technique pour déterminer la cause de l'incendie et de l'explosion", a-t-il ajouté.

Selon des sources policières citées par le journal local GP, un engin explosif a pu avoir été placé devant l'une des portes d'entrée. Seize personnes souffrant de blessures liées à l'explosion et à l'incendie qui a suivi, ont été transportées à l'hôpital universitaire de Göteborg. Parmi elles, trois femmes et un homme ont été gravement blessés.