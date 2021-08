Suède : un adolescent arrêté après une attaque au couteau dans une école

Une scène d'une violence rare au sein même d'un établissement scolaire s'est déroulée en Suède, ce jeudi 19 août. Un employé scolaire a été grièvement blessé durant une attaque dans un collège du sud du pays, à l'issue de laquelle un adolescent de 15 ans a été arrêté, soupçonné de "tentative de meurtre", ont annoncé les autorités.

Des témoins ont raconté au quotidien local Skanska Dagbladet que l'assaillant, qui portait ce qui ressemblait à un gilet pare-balles, un casque et un masque de squelette au moment de l'attaque, a brandi un couteau dans un établissement scolaire d'Eslöv, à une quarantaine de kilomètres de Malmö. La police n'a pour l'heure pas confirmé ces détails. Les autorités ont reçu l'alerte vers 8h40, heure locale.

Sur place, la police a ouvert le feu. Le suspect n'a pas été blessé. Jeudi midi, les autorités n'étaient pas en mesure de confirmer à la presse le mobile de cet acte, ni si son auteur était un élève du collège. "La police a pu maîtriser le suspect (...) c'était assez mouvementé sur les lieux", a expliqué Ewa-Gun Westford, la porte-parole de la police, au cours d'une conférence de presse.

Les élèves évacués dans un bâtiment adjacent

La victime, un employé de l'école âgé de 45 ans, a été transportée à l'hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale. Si aucun d'entre eux n'a été blessé à l'occasion de cet incident, survenu au lendemain de la rentrée scolaire, les élèves sont restés confinés dans leurs salles de classe pendant plus d'une heure et demie, selon la presse, avant d'être évacués dans un bâtiment adjacent à l'école.

"C'est horrible. L'école devrait être un lieu sûr pour les élèves, les enseignants et tous ceux qui s'y trouvent", a déclaré le maire d'Eslov, Johan Andersson, dans un communiqué. "Pour l'instant, nous nous concentrons sur l'événement et la gestion de la crise. Nos pensées vont à la personne blessée et à ses proches", a ajouté l'édile.

Les attaques dans les écoles sont relativement rares en Suède. En octobre 2015, trois personnes ont été tuées dans une attaque à mobile raciste dans une école de Trollättan, dans l'Ouest. L'assaillant âgé de 21 ans, Anton Lundin Pettersson, visait les personnes d'origine étrangère. Il a été tué par la police.