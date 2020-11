Sénégal : une mystérieuse maladie de la peau atteint des centaines de pêcheurs

publié le 21/11/2020 à 19:38

Leur peau est marquée par de mystérieuses lésions. Au moins 300 pêcheurs sénégalais sont revenus de mer avec une maladie de la peau le 20 novembre, à Dakar, la capitale du pays. Selon le ministère de la Santé, cette maladie pourrait avoir une "origine toxique". Le premier cas remonte au 12 novembre.



"Depuis deux jours, nous avons vu effectivement apparaître au niveau de Thiaroye (un port au sud de Dakar) une maladie dite mystérieuse qui attaque les pêcheurs qui reviennent de mer, qui souvent ont des lésions", a déclaré le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr. "Parmi ces cas, on en a 18 qui sont hospitalisés et les autres sont pris en charge dans des endroits dédiés", a expliqué le ministre.

La mystérieuse infection se manifeste par des boutons, parfois impressionnants, sur le visage, les bras ou les parties génitales. Certains patients présentent aussi des maux de tête et montrent des températures légèrement élevées.

Pas de lien avec la Covid-19

Pour tenter de découvrir l'origine de la maladie, les services de l'Environnement vont analyser de l'eau de mer, a expliqué Abdoulaye Diouf Sarr. Selon lui, "il n'y a pas de soupçon" que cette maladie soit contagieuse puisque "seuls les pêcheurs qui reviennent de la mer sont touchés" et qu'il n'y a pas de propagation au domicile.

Tout lien avec la Covid-19 est en revanche exclu, "parce que les tests Covid ont été négatifs, et on n'a pas non plus vu la présence de virus", a précisé le ministre de la Santé. L'Institut Pasteur et le centre antipoison du ministère ont été sollicités pour analyser les causes de la maladie, a-t-il dit. La piste de pollution en mer est étudiée.