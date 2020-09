Sénégal : un instituteur répare lui même des écoles délabrées

publié le 03/09/2020 à 21:16

Au Sénégal, face à la déliquescence et l'état de délabrement des établissements scolaires, un instituteur a décidé de prendre les choses en main : à 33 ans, il rénove lui-même les écoles de Dakar et a lancé une cagnotte en ligne pour trouver des fonds.

Celui que tout le monde surnomme "Junior", qui officie habituellement dans une école primaire de Kaolack (centre) et qui fait partie de l'association Simple action citoyenne (SAC) s'est lancé en juin dans la construction de toilettes dans des écoles qui en sont souvent dépourvues. Il s'occupe aussi de rénover six classes de lycée dont les toits sont éventrés, et où le mobilier est d'un autre âge.



Sur deux millions de francs CFA (3.000 euros) qu'il espère récolter en ligne, il en a déjà obtenu les deux tiers en quatre jours, n'attendant pas plus longtemps avant de se mettre à l'ouvrage. "Il y a énormément d'écoles sénégalaises" qui "souffrent" et "la direction de la construction scolaire ne peut malheureusement pas tout faire", explique-t-il, alors qu'il s'active sur l'un de ses nouveaux chantiers.

"On cherche des stratégies pour faire participer les gens. Nous faisons juste de la citoyenneté spontanée et active", ajoute-t-il.

De retour au Lycée de yoff pour la suite des travaux rejoignez nous 🇸🇳💪🏽😎#Day5 pic.twitter.com/N0WquvOcnG — Junior Diakhaté Niintche🇸🇳 (@Niintche) September 3, 2020

Les proviseurs sont très satisfaits de la démarche du jeune professeur, comme la directrice du lycée Ousmane Sembène, un établissement de 2.000 élèves installé dans un bâtiment ancien de Yoff, un quartier populaire du Nord de la capitale, proche de l'océan. "Il m'a appelé et, le lendemain, il était déjà dans mon école", s'étonne encore Awa Sarr.

Elle confirme que sur ses 33 salles de classe, à peine 12 sont en état d'accueillir des élèves, et que les budgets pour la rénovation ne sont pas attendus avant 2021. Mais le 14 septembre, l'établissement devra être prêt à faire passer le concours de fin de collège à quelque 310 jeunes des environs, sésame pour l'entrée au lycée.