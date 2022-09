Russie : un virus de la même famille que la Covid-19 découvert

Le gouvernement craint l'arrivée d'une huitième vague à l'automne. Dans le même temps, un virus de la catégorie des "sarbecovirus", la même sous-catégorie de coronavirus que la Covid-19, a été découvert sur des chauves-souris en Russie. Dans "la centaine de sarbecovirus" découverts, "la majorité ne sont pas capables d'infecter les cellules humaines", peut-on lire dans l'étude publiée dans la revue PLoS Pathogens.

Problème, ce ne serait pas le cas du Khosta-2 qui "pourrait infecter des cellules similaires aux agents pathogènes humains". Cette découverte inquiétante prouverait, selon les auteurs de l'étude, de la nécessité pour les gouvernements du monde entier à se doter de nouveaux vaccins qui protègent contre tous les sarbecovirus.

Découvert à proximité du parc de Sochi, en Russie, en 2020, les virus Khosta-1 et Khosta-2 pourraient parvenir à infecter l'humain, sans pour autant provoquer de forme grave chez ce dernier. "Lorsque nous les avons examinés de plus près, nous avons été vraiment surpris de constater qu'ils pouvaient infecter des cellules humaines. Cela change un peu notre compréhension de ces virus, d'où ils viennent et quelles régions sont concernées", explique Michael Letko, virologue et auteur de l'étude, relayé par Ouest France.

