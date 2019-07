Russie : un avion évacué et deux hospitalisations à cause d'une odeur étrange

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

En mai dernier, 41 personnes avaient été tuées dans l'atterrissage d'urgence et l'incendie , dans ce même aéroport, d'un avion Superjet 100, premier avion civil conçu par la Russie post-soviétique. Les enquêteurs avaient pointé du doigt la mise hors service du pilotage automatique par la foudre et de probables erreurs des pilotes.

Les passagers de l'avion ont dû évacuer celui-ci par les toboggans de secours . Ils sont au total 162 adultes et 12 enfants. Parmi ceux-là, cinq ont reçu une aide médicale et deux autres sont hospitalisés.

Ce vendredi 19 juillet à Moscou, deux personnes ont dû être hospitalisées après l'évacuation d'un avion de ligne . Une odeur étrange et de la fumée y avaient été signalées selon la compagnie aérienne et l'aéroport.

et AFP

article

7798066301

Russie : un avion évacué et deux hospitalisations à cause d'une odeur étrange

Russie : un avion évacué et deux hospitalisations à cause d'une odeur étrange

À Moscou, un avion a du évacuer ces 173 passagers à cause d'une odeur étrange et de fumée dans le cockpit. Cinq personnes ont reçu une aide médicale et deux autres ont dû être hospitalisés.

https://www.rtl.fr/actu/international/russie-un-avion-evacue-et-deux-hospitalisations-a-cause-d-une-odeur-etrange-7798066301

https://cdn-media.rtl.fr/cache/ROLxb5r-wVto2x3pZGtjxw/330v220-2/online/image/2019/0719/7798066546_aeroport-de-cheremetievo-a-moscou.jpg