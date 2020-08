Russie : les médecins se battent pour "sauver la vie" de l'opposant Alexeï Navalny

et AFP

publié le 21/08/2020 à 03:29

Alexeï Navalny, l'un des critiques les plus féroces du Kremlin, se rendait de Tomsk à Moscou ce jeudi 20 août lorsqu'il a fait un malaise à bord de l'avion dans lequel il se trouvait. Après un atterrissage d'urgence à Omsk, en Sibérie occidentale, l'opposant russe a dû être placé en réanimation dans un hôpital.

"Les médecins font plus que tout leur possible, ils se battent vraiment pour lui sauver la vie", a déclaré aux journalistes Anatoli Kalinitchenko, le vice-directeur de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk où il a été admis. Alexeï Navalny est relié à un respirateur artificiel. Sa porte-parole Kira Iarmych, qui voyageait avec lui, a dit à la radio être persuadée que l'opposant avait été victime d'un "empoisonnement intentionnel".

La France et l'Allemagne ont offert "toute aide médicale". Le président français Emmanuel Macron s'est dit, "extrêmement préoccupé", et la chancelière allemande Angela Merkel, "bouleversée", demandant respectivement "clarté" et "transparence" sur son état.

La situation d’Alexeï Navalny est préoccupante. Nous en avons discuté avec la Chancelière. Nous sommes prêts à lui apporter toute l’assistance nécessaire, ainsi qu’à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l’asile et de la protection. Toute la clarté devra être faite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020