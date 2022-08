Russie : l'ancien dirigeant de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev est mort à l'âge de 91 ans

L'ancien dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbtachev est mort ce mardi 30 août : "Aujourd'hui dans la soirée, après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a ainsi indiqué l'Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe.

Connu pour avoir été le dernier président soviétique, sa volonté de réformes économiques basées sur le libéralisme et communément appelées perestroïka a néanmoins mené à la chute de l'URSS en 1991. C'est notamment sa démission le 25 décembre 1991 qui avait sonné le glas du mode de fonctionnement du pays.



Arrivé au pouvoir en 1985, il avait en effet lancé une vague de réformes politiques et économiques visant à moderniser et à démocratiser l'Union soviétique confrontée à des graves crises. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, il avait alors reçu en 1990 le prix Nobel de la paix.

