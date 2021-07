C'est le site web du comité d'enquête (SK, un organisme d'État russe sur le modèle du FBI américain) qui a dévoilé ce mercredi 21 juillet une vidéo qui devrait faire parler en Russie. Cette vidéo en question montre des intérieurs extravagants dans un immense manoir, parmi de nombreuses propriétés perquisitionnées. Le colonel Alexei Safonov, chef de la police de la circulation dans la région sud de Stavropol, a été arrêté avec six autres personnes.

La police de la circulation aurait accepté des pots-de-vin pour avoir délivré de faux permis à des entreprises. Les permis auraient permis aux conducteurs de passer les postes de contrôle de la police avec des cargaisons non autorisées de céréales et de matériaux de construction, notamment. Les accusés n'ont pas encore commenté les accusations. La SK dit avoir effectué environ 80 perquisitions, y compris dans les bureaux de la police de la circulation, et saisi de grandes quantités d'argent liquide, ainsi que des voitures de luxe, comme le révèle le média britannique BBC.

Le SK affirme également que le gang de Safonov a empoché des pots-de-vin sur plusieurs années, d'une valeur de plus de 19 millions de roubles, équivalent à 215.000 euros.

Safonov risque jusqu'à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable. Son prédécesseur Alexandre Arzhanukhin a lui aussi été arrêté ainsi que plus de 35 agents de police de la circulation de la région : "en substance, une véritable sorte de mafia opère à Stavropol, profitant de tout : des plaques d'immatriculation du marché noir et des permis de fret aux livraisons de sable", a-t-il écrit confié sur la messagerie Telegram et révélé par les enquêteurs.