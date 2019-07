et AFP

publié le 30/07/2019 à 00:41

Grâce à un effet viral sur les réseaux sociaux, une pétition demandant de nouvelles lois contre les violences domestiques a rassemblé plus de 650.000 signatures en une dizaine de jours. Initié par une douzaine de blogueuses et de militantes russes, la campagne de promotion de la pétition met en scène des femmes maquillées avec de faux hématomes, de fausses coupures et du sang. Le tout est accompagné du slogan "je ne veux pas mourir".

En Russie, la législation actuelle n'inclut pas le concept de "violences domestiques". Pourtant, "Une femme sur trois en Russie est battue par son mari ou son partenaire. Toutes les 45 minutes, une femme est tuée, à la maison - des chiffres effrayants", affirme aussi Olga Kravtsova, une blogueuse très populaire, sur les réseaux sociaux.

"Près de 16 millions de femmes sont victimes de violences domestiques tous les ans, selon Rosstat", l'agence de statistiques officielles, a déclaré Aliona Popova. Cette figure du droit des femmes en Russie a mis en ligne la fameuse pétition il y a plusieurs années, mais l'explosion du nombre de signatures s'est faite il y a seulement quelques jours.

Un sujet tabou en Russie.

Le gouvernement a dépénalisé en 2017 certains actes violents au sein du cercle familiale, au nom de la préservation des "valeurs traditionnelles". Une mesure qui a alerté la Cour européenne des droits de l'Hommes, l'institution a fermement invectivé le droit russe, jugé trop réticent "à reconnaître la gravité du problème".

Si les violences domestiques sont encore un sujet tabou en Russie, quelques faits divers commencent à alimenter le débat. En juin 2019 trois jeunes sœurs ont été jugées pour le meurtre de leur père, ce dernier les battaient et les violaient impunément depuis des années. Le cas avait suscité une vague d'indignation dans le pays. Autre exemple, celui d'une femme retrouvée mutilée et torturée par son mari, un mois après avoir déposé une plainte qui a été ignorée par la police.