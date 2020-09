Royaume-Uni : un homme de 27 ans arrêté après les agressions de Birmingham

et AFP

publié le 07/09/2020 à 12:21

Des personnes, choisies "au hasard", ont été agressées au couteau entre 00h30 et 02h20 ce dimanche 6 septembre. Un homme de 23 ans est mort, une femme de 32 ans et un homme de 19 ans sont blessés grièvement. Un homme de 27 ans a été arrêté ce lundi 7 septembre au matin, a annoncé la police du comté des West Midlands.

L'homme a été arrêté "dans le quartier de Selly Oak ce matin" autour de 4 heures du matin, a indiqué la police. Cela a été permis par de nombreuses réponses reçues après la publication dimanche soir d'images de vidéosurveillance du suspect. On y voyait un jeune homme noir vêtu d'un sweat à capuche et d'un pantalon sombres et d'une casquette noire.

Un témoin, Savvas Sfrantzis, propriétaire d'un grill, a raconté à l'agence PA avoir vu une femme se faire poignarder à plusieurs reprises. Selon lui, l'attaquant avait "un couteau, petit, pas très grand, et il la poignardait dans le cou." Il a décrit un assaillant "très froid" s'éloignant calmement avec un "petit sourire" tandis que plusieurs personnes essayaient de le suivre pour l'arrêter.

Les premiers éléments à disposition des enquêteurs ne permettent pas de qualifier ces crimes de "terroristes", ni de crimes haineux, pas plus que de privilégier la piste d'un conflit entre gangs, avait précisé dimanche l'un des responsables de la police, Steve Graham, à l'occasion d'une conférence de presse. L'enquête se poursuit et les policiers ont appelé tout témoin ou personne en possession d'images des incidents ou de l'attaquant à se faire connaître.