Royaume Uni : un dîner entre amoureux a été perturbé par un défilé de nudistes

Vendredi 23 juillet, c'était jour de fête pour un couple britannique. Un certain John Wood et sa femme célébraient leur anniversaire de mariage. À cette occasion, ils ont décidé de marquer l'évènement en allant dîner au River Exe Café, un restaurant situé au beau milieu de l'estuaire d'Exe, à proximité d'Exeter, au sud-ouest du Royaume-Uni.

Au milieu de l'eau, à déguster des fruits de mer, la spécialité de l'établissement, les deux tourtereaux britanniques semblaient passer un moment tant agréable que romantique. Sauf que ce dîner a pris une tournure peu inhabituelle à un certain moment, comme le raconte Ouest-France à partir des informations du site australien LAD Bible.

John et sa compagne aurait pu apprécier un joli coucher de soleil. Ils ont eu le droit à une autre vue radicalement différente. En levant les yeux, le couple a vu défiler, à côté d'eux, un navire de croisière où trouvait plusieurs dizaines de nudistes. Ces derniers n'ayant pas hésité à faire de grands signes de la main aux amoureux.

Un moment déstabilisant

Cette rencontre insolite et inattendue a été raconté par John au journal The Devon Live. "Comme le vent commençait à se lever à cette heure de la journée et qu’il faisait froid je me suis inquiété pour leur santé. Fort heureusement il n’y a que le vent qui s’est levé lors de leur passage !", a-t-il expliqué avec humour.