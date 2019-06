publié le 08/06/2019 à 11:03

Melania Geymonat, une hôtesse de l'air, et sa petite amie Chris n'ont rien pu faire face à la violence de quatre hommes dans un bus londonnien, le 30 mai dernier. Les deux femmes étaient les seules passagères de l'étage du bus qui roulait tôt le matin en direction de Camden, lorsqu'elles ont été brutalement interpellées par leurs agresseurs.



"Ils ont commencé à se comporter comme des hooligans, exigeant que nous nous embrassions pour qu'ils puissent nous regarder, nous traitant de lesbiennes et décrivant des positions sexuelles", a expliqué Melania Geymonat sur un post Facebook qu'elle a accompagné d'une photo montrant les deux jeunes femmes le visage en sang, bouleversées.

"Pour calmer la situation, j'ai essayé de faire des blagues" et sa petite-amie a fait semblant d'être malade, a poursuivi Melania Geymonat, "mais ils ont continué à nous harceler et nous ont jeté des pièces de monnaie". "Juste après, j'ai vu Chris au milieu du bus en train de se faire frapper et j'ai essayé de la tirer de là donc ils ont commencé à me frapper", a-t-elle raconté sur la BBC.

Quatre jeunes suspects arrêtés

La police londonienne, qui avait lancé un appel à témoins après cette agression, a annoncé vendredi 7 juin avoir arrêté quatre jeunes hommes, âgés de 15 à 18 ans, qui ont été conduits à différents postes de police pour y être interrogés. Ils sont soupçonnés de coups et blessures graves et de vol. Leurs agresseurs leur ont en effet subtilisé un téléphone portable et un sac.



Outre-Manche, l'affaire scandalise, que ce soit dans l'opinion publique ou des politiques. Le commissaire Andy Cox, de Scotland Yard, a qualifié l'agression d'"attaque répugnante contre deux femmes qui semblent avoir été choisies et ciblées par un groupe de jeunes". Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d'opposition britannique, a qualifié l'agression d'"absolument choquante" et le maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan, a également condamné une "attaque répugnante et misogyne".